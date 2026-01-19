Récital d’orgue, voix et sonneurs Rue de l’Église Plougastel-Daoulas

Récital d’orgue, voix et sonneurs

Eglise Saint-Pierre Plougastel-Daoulas Finistère

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

2026-02-08

De la musique sacrée, mais également de la musique bretonne. C’est le répertoire que pourrez entendre à l’occasion de ce concert organisé par l’école Notre Dame de Rumngol.

Au programme ; un registre varié, allant de Jean-Sébastien Bach à César Franck pour l’orgue, de l’ancien et du contemporain pour les choristes et enfin, du breton pour finir en beauté, soutenu par nos sonneurs.

Durée 1h.

Pas de réservation nécessaire. .

