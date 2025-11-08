Récital du cycle Guadagnini violon et piano Domaine de Larraldia Villefranque
Domaine de Larraldia 410 chemin de Larraldea Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Avec Aubree Oliverson et Elena Matteucci. Au programme, un répertoire classique avec Debussy, Mozart, De Falla, Faure, Ravel.
A l’issue du concert, vous aurez la possibilité d’échanger avec les artistes. Un cocktail suivra ce temps d’échange.
L’inscription est demandée. .
