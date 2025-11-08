Récital du cycle Guadagnini violon et piano Domaine de Larraldia Villefranque

Récital du cycle Guadagnini violon et piano

Domaine de Larraldia 410 chemin de Larraldea Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Avec Aubree Oliverson et Elena Matteucci. Au programme, un répertoire classique avec Debussy, Mozart, De Falla, Faure, Ravel.

A l’issue du concert, vous aurez la possibilité d’échanger avec les artistes. Un cocktail suivra ce temps d’échange.

L’inscription est demandée. .

Domaine de Larraldia 410 chemin de Larraldea Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine accueil@chateaudelarraldia.fr

English : Récital du cycle Guadagnini violon et piano

German : Récital du cycle Guadagnini violon et piano

Italiano :

Espanol : Récital du cycle Guadagnini violon et piano

L’événement Récital du cycle Guadagnini violon et piano Villefranque a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Pays Basque