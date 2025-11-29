Récital du Duo Ardašev Auditorium Cesaria Evora – Conservatoire de Rennes Rennes

Récital du Duo Ardašev Auditorium Cesaria Evora – Conservatoire de Rennes Rennes samedi 29 novembre 2025.

Entrée libre

Concert à quatre mains de deux pianistes tchèques

Concert à quatre mains de deux pianistes tchèque sau Conservatoire de Rennes, place Jean-Normand – Blosne , dans le cadre des Dialogues européens.

Les deux pianistes, Renata Lichnovská et Igor Ardaševovi, interprètent simultanément, sur le même instrument, un extrait de l’œuvre la plus célèbre du compositeur tchèque Bedřich Smetana, Má vlast (Ma patrie), ainsi que plusieurs autres de ses compositions.

Ce concert s’inscrit dans le cadre du projet européen Czech Dreams. Il est proposé par la Ville de Brno (République Tchèque), à l’occasion des 60 ans de son jumelage avec la Ville de Rennes.

Rencontre précédée à 10h d’une Masterclass Piano, publique, avec le duo Ardašev.

Auditorium Cesaria Evora – Conservatoire de Rennes Pl. Jean Normand, 35000 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine