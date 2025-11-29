Récital du Duo Ardašev Hors les murs Rennes

Récital du Duo Ardašev Hors les murs Rennes Samedi 29 novembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Concert à quatre mains de deux pianistes tchèquesau Conservatoire de Rennes, place Jean-Normand – Blosne , dans le cadre des Dialogues européens. Dans le cadre des Dialogues Européens.

Conservatoire de Rennes (Place Jean-Normand – Blosne)

**Récital du Duo Ardašev (piano à 4 mains)**

Les deux pianistes, Renata Lichnovská et Igor Ardaševovi, interprètent simultanément, sur le même instrument, un extrait de l’œuvre la plus célèbre du compositeur tchèque Bedřich Smetana, Má vlast (Ma patrie), ainsi que plusieurs autres de ses compositions.

Ce concert s’inscrit dans le cadre du projet européen Czech Dreams. Il est proposé par la Ville de Brno (République Tchèque), à l’occasion des 60 ans de son jumelage avec la Ville de Rennes.

_Rencontre précédée à 10h d’une Masterclass Piano, publique, avec le duo Ardašev._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T19:00:00.000+01:00

Hors les murs Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35 000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine