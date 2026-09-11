Récital du guitariste Laurent Blanquart, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Informations pratiques

Récital du guitariste Laurent Blanquart Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée Matisse Nord

Limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Premier prix du CNSM de Paris à l’unanimité et lauréat de nombreux prix internationaux, Laurent Blanquart mène une brillante carrière de guitariste et de pédagogue. Ses activités de concertiste le conduisent à se produire avec les plus grands orchestres français et internationaux : l’Orchestre national de France, le Capitole de Toulouse, les Philharmoniques de Lille, Cannes ou Nice, ainsi qu’en Espagne, Italie, Pologne…

Musée Matisse Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis, France Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 0359733800 https://museematisse.fr [{« type »: « phone », « value »: « +33 3 59 73 38 00 »}] Ancienne résidence secondaire des archevêques de Cambrai, seigneurs du Cateau. Le bâtiment actuel, entre cour et jardin, date du milieu du XVIIIe siècle. Le palais a été entièrement rénové en 2002 par les architectes Emmanuelle et Laurent Beaudouin, de Nancy. Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

Premier prix du CNSM de Paris à l’unanimité et lauréat de nombreux prix internationaux, Laurent Blanquart mène une brillante carrière de guitariste et de pédagogue. Ses activités de concertiste le à…

© Francis Vauban