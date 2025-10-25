Récital du mdi Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Récital du mdi Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement samedi 25 octobre 2025.

Récital du mdi

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 12:00:00
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-25

De nouveaux rendez-vous musicaux, à midi au Foyer Ernest Reyer, sous forme de récitals, à petits prix !
Pour les amoureux des voix, de nouveaux rendez-vous musicaux, à midi au Foyer Ernest Reyer, sous forme de récitals, à petits prix !

Le ténor marseillais, Carl Ghazarossian vous invite à explorer le répertoire mélodique français autour d’œuvres de Francis Poulenc, de poèmes de Paul Verlaine et de mélodies pour voix féminines…

Francis POULENC
À sa Guitare

Mélodies sur des poèmes de Paul Verlaine

Paul LADMIRAULT
C’est l’Extase langoureuse

Lucien MAWET
L’Allée est sans fin

Joseph CANTELOUBE
Tristesse

André CAPLET
Green

Sylvio LAZZARI
Spleen

Sergueï BORTKIEWICZ
Le Ciel est par-dessus le toit

Mélodies pour voix féminine

Ernest CHAUSSON
Chanson perpétuelle

Georges BIZET
Adieux de l’hôtesse arabe

Francis POULENC
La Dame de Monte-Carlo

Mélodies de Francis Poulenc
Bleuet
Toréador
La tragique histoire du petit René
Le petit garçon trop bien portant
Nous voulons une petite sœur

Ténor Carl GHAZAROSSIAN
Piano Emmanuel OLIVIER   .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

English :

New musical events at noon at the Foyer Ernest Reyer, in the form of recitals, at low prices!

German :

Neue musikalische Termine, mittags im Foyer Ernest Reyer, in Form von Recitals, zu kleinen Preisen!

Italiano :

Nuovi eventi musicali, a mezzogiorno nel Foyer Ernest Reyer, sotto forma di recital, a prezzi contenuti!

Espanol :

Nuevos eventos musicales, a mediodía en el Foyer Ernest Reyer, en forma de recitales, ¡a precios reducidos!

L’événement Récital du mdi Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-22 par Ville de Marseille