Récital du mdi Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-25 12:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
De nouveaux rendez-vous musicaux, à midi au Foyer Ernest Reyer, sous forme de récitals, à petits prix !
Pour les amoureux des voix, de nouveaux rendez-vous musicaux, à midi au Foyer Ernest Reyer, sous forme de récitals, à petits prix !
Le ténor marseillais, Carl Ghazarossian vous invite à explorer le répertoire mélodique français autour d’œuvres de Francis Poulenc, de poèmes de Paul Verlaine et de mélodies pour voix féminines…
Francis POULENC
À sa Guitare
Mélodies sur des poèmes de Paul Verlaine
Paul LADMIRAULT
C’est l’Extase langoureuse
Lucien MAWET
L’Allée est sans fin
Joseph CANTELOUBE
Tristesse
André CAPLET
Green
Sylvio LAZZARI
Spleen
Sergueï BORTKIEWICZ
Le Ciel est par-dessus le toit
Mélodies pour voix féminine
Ernest CHAUSSON
Chanson perpétuelle
Georges BIZET
Adieux de l’hôtesse arabe
Francis POULENC
La Dame de Monte-Carlo
Mélodies de Francis Poulenc
Bleuet
Toréador
La tragique histoire du petit René
Le petit garçon trop bien portant
Nous voulons une petite sœur
Ténor Carl GHAZAROSSIAN
Piano Emmanuel OLIVIER .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
New musical events at noon at the Foyer Ernest Reyer, in the form of recitals, at low prices!
German :
Neue musikalische Termine, mittags im Foyer Ernest Reyer, in Form von Recitals, zu kleinen Preisen!
Italiano :
Nuovi eventi musicali, a mezzogiorno nel Foyer Ernest Reyer, sotto forma di recital, a prezzi contenuti!
Espanol :
Nuevos eventos musicales, a mediodía en el Foyer Ernest Reyer, en forma de recitales, ¡a precios reducidos!
