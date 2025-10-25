Récital du mdi Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Récital du mdi Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement samedi 25 octobre 2025.

Récital du mdi

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 12:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

De nouveaux rendez-vous musicaux, à midi au Foyer Ernest Reyer, sous forme de récitals, à petits prix !

Le ténor marseillais, Carl Ghazarossian vous invite à explorer le répertoire mélodique français autour d’œuvres de Francis Poulenc, de poèmes de Paul Verlaine et de mélodies pour voix féminines…



Francis POULENC

À sa Guitare



Mélodies sur des poèmes de Paul Verlaine



Paul LADMIRAULT

C’est l’Extase langoureuse



Lucien MAWET

L’Allée est sans fin



Joseph CANTELOUBE

Tristesse



André CAPLET

Green



Sylvio LAZZARI

Spleen



Sergueï BORTKIEWICZ

Le Ciel est par-dessus le toit



Mélodies pour voix féminine



Ernest CHAUSSON

Chanson perpétuelle



Georges BIZET

Adieux de l’hôtesse arabe



Francis POULENC

La Dame de Monte-Carlo



Mélodies de Francis Poulenc

Bleuet

Toréador

La tragique histoire du petit René

Le petit garçon trop bien portant

Nous voulons une petite sœur



Ténor Carl GHAZAROSSIAN

Piano Emmanuel OLIVIER .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

New musical events at noon at the Foyer Ernest Reyer, in the form of recitals, at low prices!

German :

Neue musikalische Termine, mittags im Foyer Ernest Reyer, in Form von Recitals, zu kleinen Preisen!

Italiano :

Nuovi eventi musicali, a mezzogiorno nel Foyer Ernest Reyer, sotto forma di recital, a prezzi contenuti!

Espanol :

Nuevos eventos musicales, a mediodía en el Foyer Ernest Reyer, en forma de recitales, ¡a precios reducidos!

