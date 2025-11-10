Récital du midi Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Récital du midi

Samedi 14 mars 2026 à partir de 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-14 12:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

La mezzo-soprano vous invite à un voyage au cœur de la musique classique et du répertoire espagnol…

Pour les amoureux des voix, de nouveaux rendez-vous musicaux, à midi au Foyer Ernest Reyer, sous forme de récitals, à petits prix !



Révélation artiste lyrique aux Victoires de la Musique de 2022 et 2eGrand Prix Operalia 2023, la mezzo-soprano vous invite à un voyage au cœur de la musique classique et du répertoire espagnol…



Manuel de FALLA

Siete canciones populares españolas



Ruperto CHAPÍ

Cuando está tan hondo



Giuseppe VERDI

Don Carlos, O Don fatale (version française)



Joaquín TURINA

Dedicatoria



Claude DEBUSSY

Trois chansons de Bilitis



Georges BIZET

Carmen, Habanera

Carmen, Les tringles des sistres tintaient



Ruperto CHAPÍ

Las hijas del Zebedeo, Carceleras





Mezzo-soprano Eugénie JONEAU

Piano Antoine PALLOC .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The mezzo-soprano invites you on a journey to the heart of classical music and the Spanish repertoire…

German :

Die Mezzosopranistin lädt Sie zu einer Reise in die Welt der klassischen Musik und des spanischen Repertoires ein…

Italiano :

Il mezzosoprano vi invita a un viaggio nel cuore della musica classica e del repertorio spagnolo…

Espanol :

La mezzosoprano le invita a un viaje al corazón de la música clásica y del repertorio español…

