Récital du midi Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Samedi 14 mars 2026 à partir de 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-14 12:00:00
La mezzo-soprano vous invite à un voyage au cœur de la musique classique et du répertoire espagnol…
Pour les amoureux des voix, de nouveaux rendez-vous musicaux, à midi au Foyer Ernest Reyer, sous forme de récitals, à petits prix !
Révélation artiste lyrique aux Victoires de la Musique de 2022 et 2eGrand Prix Operalia 2023, la mezzo-soprano vous invite à un voyage au cœur de la musique classique et du répertoire espagnol…
Manuel de FALLA
Siete canciones populares españolas
Ruperto CHAPÍ
Cuando está tan hondo
Giuseppe VERDI
Don Carlos, O Don fatale (version française)
Joaquín TURINA
Dedicatoria
Claude DEBUSSY
Trois chansons de Bilitis
Georges BIZET
Carmen, Habanera
Carmen, Les tringles des sistres tintaient
Ruperto CHAPÍ
Las hijas del Zebedeo, Carceleras
Mezzo-soprano Eugénie JONEAU
Piano Antoine PALLOC .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The mezzo-soprano invites you on a journey to the heart of classical music and the Spanish repertoire…
German :
Die Mezzosopranistin lädt Sie zu einer Reise in die Welt der klassischen Musik und des spanischen Repertoires ein…
Italiano :
Il mezzosoprano vi invita a un viaggio nel cuore della musica classica e del repertorio spagnolo…
Espanol :
La mezzosoprano le invita a un viaje al corazón de la música clásica y del repertorio español…
