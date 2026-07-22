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Récital du pianiste Cyril Marie Château du Sablou Fanlac

dimanche 23 août 2026 · Château du Sablou · Fanlac

Récital du pianiste Cyril Marie Château du Sablou Fanlac

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Château du Sablou
Adresse
2877 route du mémorial
Ville
24290 Fanlac
Département
Dordogne
Tarif

Fanlac

Récital du pianiste Cyril Marie

Château du Sablou 2877 route du mémorial Fanlac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 20:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

20h. Son nouveau récital, sur le thème de l’enfance, s’intitule A la rencontre de l’Enfant intérieur . Il interprétera les œuvres de Mozart, Debussy, Schumann, Chopin et Rachmaninov. Participation libre
Au cours de l’été, Cyril Marie se produira dans différents lieux sacrés. Son nouveau récital, sur le thème de l’enfance, s’intitule A la rencontre de l’Enfant intérieur .
Il interprétera les œuvres de Mozart, Debussy, Schumann, Chopin et Rachmaninov.
Pour s’adapter aux lieux, Cyril MARIE joue sur un excellent piano électronique Roland avec enceintes colonne Bose.   .

Château du Sablou 2877 route du mémorial Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 91 28 44 

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English : Récital du pianiste Cyril Marie

8:00 p.m. His new recital, centered on the theme of childhood, is titled “Encountering the Inner Child.” He will perform works by Mozart, Debussy, Schumann, Chopin, and Rachmaninoff. Admission is by donation.

L’événement Récital du pianiste Cyril Marie Fanlac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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