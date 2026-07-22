Récital du pianniste Cyril Marie Route de Fontpeyrine Tursac

Informations pratiques

Tursac

Récital du pianniste Cyril Marie

Route de Fontpeyrine Eglise de Fontpeyrine Tursac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

18h. Son nouveau récital, sur le thème de l’enfance, s’intitule A la rencontre de l’Enfant intérieur . Il interprétera les œuvres de Mozart, Debussy, Schumann, Chopin et Rachmaninov. Participation libre

Au cours de l’été, Cyril Marie se produira dans différents lieux sacrés. Son nouveau récital, sur le thème de l’enfance, s’intitule A la rencontre de l’Enfant intérieur .

Il interprétera les œuvres de Mozart, Debussy, Schumann, Chopin et Rachmaninov.

Pour s’adapter aux lieux, Cyril MARIE joue sur un excellent piano électronique Roland avec enceintes colonne Bose.

Participation libre. .

Route de Fontpeyrine Eglise de Fontpeyrine Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 91 28 44

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English : Récital du pianniste Cyril Marie

6:00 p.m. His new recital, centered on the theme of childhood, is titled “Encountering the Inner Child.” He will perform works by Mozart, Debussy, Schumann, Chopin, and Rachmaninoff. Admission is by donation.

L’événement Récital du pianniste Cyril Marie Tursac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère