Récital du piano Les musicales de Juvardeil Place de la Mairie Juvardeil

Récital du piano Les musicales de Juvardeil

Place de la Mairie Grande Maison Juvardeil Maine-et-Loire

Début : 2025-09-14 16:00:00

Récital de piano, proposé par les Musicales de Juvardeil, le dimanche 14 septembre 2025 à 16h, à Juvardeil.

Nous accueillons le pianiste Francis Paraïso pour son récital Échos lointains… , un programme entièrement consacré à des œuvres de compositrices et compositeurs français oubliés du XIXe et du XXe siècle.

Fruit d’un travail de recherche passionné, ce récital met en lumière des pages musicales

d’une grande finesse. L’occasion de (re)découvrir des univers musicaux peu explorés, dans un moment suspendu entre mémoire et émotion. .

Place de la Mairie Grande Maison Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 70 37 86 lesmusicales.juvardeil@gmail.com

English :

Piano recital, proposed by Musicales de Juvardeil, Sunday September 14, 2025 at 4pm, in Juvardeil.

German :

Klavierabend, angeboten von den Musicales de Juvardeil, am Sonntag, den 14. September 2025, um 16 Uhr in Juvardeil.

Italiano :

Recital di pianoforte, organizzato dalle Musicales de Juvardeil, domenica 14 settembre 2025 alle 16.00, a Juvardeil.

Espanol :

Recital de piano, organizado por los Musicales de Juvardeil, el domingo 14 de septiembre de 2025 a las 16.00 h, en Juvardeil.

