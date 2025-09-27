Récital duo piano voix lyrique Église protestante unie de Montluçon Montluçon
Église protestante unie de Montluçon 10 rue Achille Allier Montluçon Allier
Début : 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Alternance de morceaux chantés en Piano/Voix et de morceaux au piano seul, un programme pour faire voyager à travers différentes époques du Baroque au Romantique.
Église protestante unie de Montluçon 10 rue Achille Allier Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 42 70 91
English :
Alternating sung piano/voice and solo piano pieces, this program takes you on a journey through different eras, from Baroque to Romantic.
German :
Abwechselnd gesungene Stücke in Piano/Voice und Stücke am Klavier allein, ein Programm, das durch verschiedene Epochen führt: vom Barock bis zur Romantik.
Italiano :
Alternando brani cantati per pianoforte e voce e brani per pianoforte solo, questo programma vi porterà in un viaggio attraverso diverse epoche, dal Barocco al Romanticismo.
Espanol :
Alternando piezas cantadas para piano y voz y piezas para piano solo, este programa hace un recorrido por diferentes épocas, desde el Barroco hasta el Romanticismo.
