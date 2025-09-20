Recital Elisabeth Joyé Saint-Ulphace

Recital Elisabeth Joyé Saint-Ulphace samedi 20 septembre 2025.

Recital Elisabeth Joyé

Lieu-dit Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 22:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Automnales de Roussigny et celui des Journées Européennes du Patrimoine placés sous le signe du clavecin, le Centre Musical International de Roussigny propose un récital d’Elisabeth Joye au clavecin. .

Lieu-dit Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire cmi@roussigny.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Recital Elisabeth Joyé Saint-Ulphace a été mis à jour le 2025-09-03 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude