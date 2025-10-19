Récital et déjeuner Rue de l’Étape Donzy

Récital et déjeuner Rue de l'Étape Donzy dimanche 19 octobre 2025.

Récital et déjeuner

Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque Donzy Nièvre

Début : 2025-10-19 12:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

2025-10-19

L’Hôtel-restaurant le Grand Monarque vous propose un récital et déjeuner pour fêter les trois ans d’ouverture ! Au programme déjeuner convivial sublimé par une cuisine d’excellence, suivi d’un récital de chansons françaises avec Olivier Raymond (piano et chant) et Leïla Haddadi (chant).

Déjeuner sur réservation. .

Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 42 25 reservation@legrandmonarque-donzy.fr

