AGENDA · Forges-les-Eaux
Récital Et l’amour opéra Forges-les-Eaux
dimanche 16 août 2026 · Forges-les-Eaux
Informations pratiques
Forges-les-Eaux
Récital Et l’amour opéra
Eglise Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert Et l’amour opéra le dimanche 16 août 2026 à l’Église Saint Pierre Saint Paul Le Fossé à 16h.
Concert gratuit .
Eglise Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 94 20
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English : Récital Et l’amour opéra
L’événement Récital Et l’amour opéra Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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