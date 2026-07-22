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AGENDA · Forges-les-Eaux

Récital Et l’amour opéra Forges-les-Eaux

dimanche 16 août 2026 · Forges-les-Eaux

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Eglise
Ville
76440 Forges-les-Eaux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Forges-les-Eaux

Récital Et l’amour opéra

Eglise Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert Et l’amour opéra le dimanche 16 août 2026 à l’Église Saint Pierre Saint Paul Le Fossé à 16h.

Concert gratuit   .

Eglise Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 94 20 

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English : Récital Et l’amour opéra

L’événement Récital Et l’amour opéra Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

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