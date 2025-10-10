Récital Etoile des Neiges La Visitation Limoges
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-11
La harpiste et chanteuse Amaëlle Savary vous entraine dans une aventure musicale féerique avec son nouveau récital Étoile des neiges. Elle vous propose de vivre un voyage musical qui vous fera parcourir des paysages extraordinaires à travers l’interprétation de chefs-d’œuvre du répertoire classique et de chants emplis de poésie. Laissez-vous enchanter par des mélodies envoûtantes qui vous permettront de vous évader le temps d’une soirée.
Sous réservation (mail/téléphone) .
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 29 08 41 association.harpamaelle@gmail.com
