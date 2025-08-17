Récital existentiel haut en couleur Place du Hameau Retournac

Récital existentiel haut en couleur Place du Hameau Retournac dimanche 17 août 2025.

Récital existentiel haut en couleur

Place du Hameau La Brousse Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-17 18:30:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

L’Amicale des Cérébrées part en tournée. Rosie Volt et ses deux acolytes vous réservent un Récital existentiel haut en couleur !

.

Place du Hameau La Brousse Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

English :

L’Amicale des Cérébrées goes on tour. Rosie Volt and her two acolytes have a colorful Existential Recital in store for you!

German :

Die Amicale des Cérébrées geht auf Tournee. Rosie Volt und ihre beiden Mitstreiterinnen bereiten Ihnen ein farbenfrohes Existential Recital!

Italiano :

L’Amicale des Cérébrées va in tournée. Rosie Volt e i suoi due accoliti hanno in serbo per voi un colorato recital esistenziale!

Espanol :

L’Amicale des Cérébrées se va de gira. Rosie Volt y sus dos acólitos le tienen reservado un colorido recital existencial

L’événement Récital existentiel haut en couleur Retournac a été mis à jour le 2025-08-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire