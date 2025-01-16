Chant : Ismael de la Rosa « El Bola »

Guitare : Dani Barba Moreno

Ismael de la Rosa González, artistiquement connu comme « El Bola »,

est né à Séville en 1995 au sein de la Fernández, une illustre famille

de tradition flamenca. Il a grandi en écoutant et en vivant le flamenco

de l’intérieur, initié par son oncle, le patriarche Curro Fernández.

Habitué

à chanter lors de la dernière partie des spectacles de sa famille, il

démarre dans la profession à l’âge de 7 ans, au Festival de Cinéma de

Biarritz), puis tourne avec sa famille avec le spectacle « 4 générations

», un hommage à Bernarda de Utrera, présenté à La Maestranza de Séville

et au Japon.

Plus tard, il collabore à divers festivals avec des

artistes tels que Maria Pagès Juana Amaya, Capullo de Jerez, Jose

Valencia, Pastora Galván et David Dorante, entre autres.

Ismael a

également fait ses armes dans les tablaos de Madrid, à Cardamomo, Casa

Patas ou Villa Rosa et au tablao El Cordobes à Barcelone.

Discographie

: « Flamenco Directo », un enregistrement avec la guitare de Yerai

Cortés, présenté au festival de flamenco de Madrid et à la biennale de

Séville.

Dani Barba Moreno est un guitariste et

compositeur de flamenco né en 1982 à Arcos de la Frontera, en

Andalousie. Issu d’une famille aficionada au flamenco, il a commencé à

s’initier au flamenco lors des fêtes familiales, entouré de sa sœur

chanteuse, Ana Barba.

Entre 1999 et 2004, il se forme à la

guitare flamenca auprès de maîtres tels que Manolo Caro, Manuel Parrilla

de Jerez, Manolo Sanlucar, Manolo Franco, José Antonio Rodriguez, José

Fernandez Torres et Paco Serrano. Il s’installe ensuite à Jerez de la

Frontera, où il accompagne les cours de danse à l’académie de Manuela

Carpio.

En 2006, il emménage à Paris, attiré par le côté cosmopolite et le bouillonnement culturel de la ville.

Il

s’est produit en France et à l’international, dans divers lieux

emblématiques comme le « Centro Andaluz de Flamenco » de Jerez, le « Teatro

Olivares Veas » d’Arcos, la « Casa del Flamenco Mirasol » à Taiwan, et

l’Academia Flamenca » de Buenos Aires. Il explore également d’autres

cultures et styles musicaux : musique persane, musique indienne et les

rythmes coréens.

Ouverture des portes à 19h00

Buvette et restauration légère / tapas sur place.

Spectacle à 20h30 avec entracte.

Le spectacle a lieu au Théâtre Thénardier à Montreuil mais celui-ci ne gère aucune réservation : pour toute information, merci de contacter l'équipe de Flamenco en France directement par e-mail à : info@flamencoenfrance.fr

Jeudi 15 et Vendredi 16 janvier 2025 à 20h30

Ouverture des portes : 19h00

Buvette et tapas

Pour son prochain spectacle hors les murs au Théâtre Thénardier à Montreuil, Flamenco en France vous convie à un récital flamenco avec une des plus belles voix actuelles du flamenco, Ismael de la Rosa « El Bola ». Le jeune cantaor sévillan sera accompagnées par Dani Barba Moreno à la guitare.

Du jeudi 15 janvier 2026 au vendredi 16 janvier 2026 :

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h00

payant

Tarif plein : 30 €

Tarif réduit : 24 € (chômeur.ses, étudiant.es, intermittent.es, adhérent.es de Flamenco en France)

Tarif enfant : 12€ (moins de 18 ans) / Hors groupe scolaire : nous consulter.

Attention : Afin de ne pas impacter les artistes, les billets de spectacle achetés à l’avance ne sont ni échangés ni remboursés.

Tout public.

Théâtre Thénardier 19, rue Girard 93100 Montreuil

https://www.flamencoenfrance.fr/evenements/recital-avec-ismael-de-la-rosa-el-bola-2025-10-29