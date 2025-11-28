RÉCITAL FLAMENCO LE GRENIER Castanet-Tolosan

RÉCITAL FLAMENCO

LE GRENIER 16bis Avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

La tradition andalouse dans toute son intensité.

Un récital de Cante Flamenco, rencontre vibrante entre la France et l’Espagne, porté par une équipe d’artistes passionnés et reconnus. Né à Séville, berceau du flamenco, ce projet rend hommage à la tradition andalouse dans toute son intensité.

Un duo composé de Sarah Castellano au chant et de Ati Tampi de Capanema à la guitare

Entre chant profond et guitare envoûtante, les artistes vous plonge au cœur de leur personnalité, dans un récital authentique et saisissant.

• Bar ouvert dès 18h

• Camion-Miam dès 19h

• Concert vers 20h…

On vous attend pour découvrir ensemble ce duo passionné !

Participation libre. .

