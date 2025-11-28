RÉCITAL FLAMENCO LE GRENIER Castanet-Tolosan
RÉCITAL FLAMENCO LE GRENIER Castanet-Tolosan vendredi 28 novembre 2025.
RÉCITAL FLAMENCO
LE GRENIER 16bis Avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
Date(s) :
2025-11-28
La tradition andalouse dans toute son intensité.
Un récital de Cante Flamenco, rencontre vibrante entre la France et l’Espagne, porté par une équipe d’artistes passionnés et reconnus. Né à Séville, berceau du flamenco, ce projet rend hommage à la tradition andalouse dans toute son intensité.
Un duo composé de Sarah Castellano au chant et de Ati Tampi de Capanema à la guitare
Entre chant profond et guitare envoûtante, les artistes vous plonge au cœur de leur personnalité, dans un récital authentique et saisissant.
• Bar ouvert dès 18h
• Camion-Miam dès 19h
• Concert vers 20h…
On vous attend pour découvrir ensemble ce duo passionné !
Participation libre. .
LE GRENIER 16bis Avenue de Toulouse Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
English :
Andalusian tradition in all its intensity.
German :
Die andalusische Tradition in ihrer ganzen Intensität.
Italiano :
La tradizione andalusa in tutta la sua intensità.
Espanol :
Tradición andaluza en toda su intensidad.
L’événement RÉCITAL FLAMENCO Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2025-11-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE