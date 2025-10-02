Récital François-Frédéric Guy Ensemble Musicatreize La Salle Marseille 6e Arrondissement

Récital François-Frédéric Guy Ensemble Musicatreize La Salle Marseille 6e Arrondissement jeudi 2 octobre 2025.

Récital François-Frédéric Guy

Jeudi 2 octobre 2025 à partir de 18h30. Ensemble Musicatreize La Salle 53 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 18:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Une soirée, deux concerts.

Un concert à 20h30 et un avant-concert à 18h30 pour découvrir un jeune talent.

Une soirée, deux concerts.

Un concert à 20h30 et un avant-concert à 18h30 pour découvrir un jeune talent.





Avant concert jeunes talents à 18h30 Yundi Xu

Beethoven sonate n°18 en mi bémol majeur, op. 31 n°3

Schumann carnaval, op.9

Ravel la valse





Récital à 20h30 de François-Frédéric Guy



Première partie

Liszt bénédiction de Dieu dans la solitude (extrait harmonies poétiques et religieuses)

Maurice Ravel jeux d’eau

Tristan Murail (1947) cailloux dans l’eau (2018)

Maurice Ravel une barque sur l’océan (extrait des miroirs)

Maurice Ravel Alborada del Gracioso (extrait des miroirs)



Deuxième partie

Brahms sonate n°3 en fa mineur op.5 .

Ensemble Musicatreize La Salle 53 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

One evening, two concerts.

A concert at 8:30pm and a pre-concert at 6:30pm to discover a young talent.

German :

Ein Abend, zwei Konzerte.

Ein Konzert um 20:30 Uhr und ein Vorkonzert um 18:30 Uhr, um ein junges Talent zu entdecken.

Italiano :

Una sera, due concerti.

Un concerto alle 20.30 e un pre-concerto alle 18.30 per scoprire un giovane talento.

Espanol :

Una noche, dos conciertos.

Un concierto a las 20.30 h y un preconcierto a las 18.30 h para descubrir a un joven talento.

L’événement Récital François-Frédéric Guy Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille