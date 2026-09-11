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AGENDA · Fuveau

Récital Gabriel Fauré Requiem Place Verminck Fuveau

dimanche 18 octobre 2026 · Place Verminck · Fuveau

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place Verminck
Adresse
Eglise St Michel
Ville
13710 Fuveau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Fuveau

Récital Gabriel Fauré Requiem

Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 17h. Place Verminck Eglise St Michel Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Assistez à un récital consacré aux œuvres de Gabriel Fauré, avec au cœur du programme son célèbre Requiem, interprété dans le cadre majestueux de l’église de Fuveau.
Récital Gabriel Fauré — Requiem

Assistez à un récital consacré aux œuvres de Gabriel Fauré, avec au cœur du programme son célèbre Requiem, interprété dans le cadre majestueux de l’église de Fuveau.

Informations pratiques :
Date : Dimanche 18 octobre
Horaire : À 17h00
Lieu : Église de Fuveau
Tarif : Participation libre

Artistes et intervenants :
Interprétation : Chorale de la Roque d’Anthéron
Direction : Dominique Marin
Piano : Lucie Hoareau
Orgue : Daniel Gouirand   .

Place Verminck Eglise St Michel Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Attend a recital featuring the works of Gabriel Fauré, with his famous Requiem at the heart of the program, performed in the majestic setting of the church in Fuveau.

L’événement Récital Gabriel Fauré Requiem Fuveau a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Fuveau

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