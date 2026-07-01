RECITAL GOSPEL Tresserre
dimanche 19 juillet 2026 · Tresserre
Informations pratiques
Tresserre
RECITAL GOSPEL
2 rue de la Poste Tresserre Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
[CONCERT DE GOSPEL]
Laissez-vous porter par la puissance et l’émotion du Gospel ce dimanche 19 juillet 2026 à 18h30 dans l’église de Tresserre sise 2 rue de la Poste à Tresserre.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Mister Blaiz Gospel, artiste et e…
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2 rue de la Poste Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 58 87 18
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English :
[GOSPEL CONCERT]
Let yourself be swept away by the power and emotion of gospel music this Sunday, July 19, 2026, at 6:30 p.m. at the Tresserre Church, located at 2 rue de la Poste, Tresserre.
We are pleased to welcome Mister Blaiz Gospel, an artist and…
L’événement RECITAL GOSPEL Tresserre a été mis à jour le 2026-07-13 par OTI ASPRES-THUIR