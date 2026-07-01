Informations pratiques

Tresserre

RECITAL GOSPEL

2 rue de la Poste Tresserre Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

[CONCERT DE GOSPEL]

Laissez-vous porter par la puissance et l’émotion du Gospel ce dimanche 19 juillet 2026 à 18h30 dans l’église de Tresserre sise 2 rue de la Poste à Tresserre.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Mister Blaiz Gospel, artiste et e…

.

2 rue de la Poste Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 58 87 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[GOSPEL CONCERT]

Let yourself be swept away by the power and emotion of gospel music this Sunday, July 19, 2026, at 6:30 p.m. at the Tresserre Church, located at 2 rue de la Poste, Tresserre.

We are pleased to welcome Mister Blaiz Gospel, an artist and…

L’événement RECITAL GOSPEL Tresserre a été mis à jour le 2026-07-13 par OTI ASPRES-THUIR