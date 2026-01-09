Récital Guitare Classique Eglise Saint Laurent Pont-à-Mousson

Récital Guitare Classique

Eglise Saint Laurent 11 rue Saint Laurent Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 18:30:00

fin : 2026-04-01 19:30:00

2026-04-01

Récital de guitare classique Romain Mettavant, professeur au Conservatoire Musique et Danse Jean Wiener

C’est dans un voyage musical intimiste et varié que nous emmène Romain Mettavant, teinté par les rythmes dansants de la musique sud-américaine, le lyrisme passionné du romantisme, l’audace de la musique moderne.

Un voyage expressif où ses cordes font vibrer la joie et la mélancolie avec des œuvres de Back, Barrios, Coste, Dyens, Piazzolla.

Tout public

Eglise Saint Laurent 11 rue Saint Laurent Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 14 38 conservatoire@ccbpam.fr

English :

Classical guitar recital: Romain Mettavant, teacher at the Conservatoire Musique et Danse Jean Wiener

Romain Mettavant takes us on an intimate and varied musical journey, tinged with the dancing rhythms of South American music, the passionate lyricism of Romanticism, and the audacity of modern music.

An expressive journey where his strings vibrate with joy and melancholy, with works by Back, Barrios, Coste, Dyens and Piazzolla.

Open to all? Free

