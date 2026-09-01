Récital guitare flamenca Samuelito Domaine Array Dou Sou Saint-Pandelon
samedi 19 septembre 2026 · Domaine Array Dou Sou · Saint-Pandelon
Informations pratiques
Saint-Pandelon
Récital guitare flamenca Samuelito
Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon Landes
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Un récital consacré à la guitare flamenca, entre tradition, création et transmission
Après un parcours qui l’a conduit à partager la scène avec de grands artistes internationaux de tous horizons, Samuelito revient à la forme la plus intime de son art : la guitare seule. À travers un programme mêlant compositions originales et œuvres emblématiques du répertoire, il invite le public à découvrir toute la richesse d’un instrument dont la voix n’a cessé d’évoluer au fil des siècles.
En seconde partie, il est rejoint par le jeune chanteur flamenco Nicky García. Ensemble, ils prolongent ce voyage musical à travers un récital où le dialogue entre le chant et la guitare révèle toute la force expressive et la profondeur du flamenco.
Bien plus qu’un concert, « Sonanta flamenca » est un voyage au cœur de l’histoire de la guitare espagnole. Des raci .
Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Récital guitare flamenca Samuelito
L’événement Récital guitare flamenca Samuelito Saint-Pandelon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax