Récital guitare flamenca Samuelito Domaine Array Dou Sou Saint-Pandelon

Informations pratiques

Saint-Pandelon

Récital guitare flamenca Samuelito

Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon Landes

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Un récital consacré à la guitare flamenca, entre tradition, création et transmission

Après un parcours qui l’a conduit à partager la scène avec de grands artistes internationaux de tous horizons, Samuelito revient à la forme la plus intime de son art : la guitare seule. À travers un programme mêlant compositions originales et œuvres emblématiques du répertoire, il invite le public à découvrir toute la richesse d’un instrument dont la voix n’a cessé d’évoluer au fil des siècles.

En seconde partie, il est rejoint par le jeune chanteur flamenco Nicky García. Ensemble, ils prolongent ce voyage musical à travers un récital où le dialogue entre le chant et la guitare révèle toute la force expressive et la profondeur du flamenco.

Bien plus qu’un concert, « Sonanta flamenca » est un voyage au cœur de l’histoire de la guitare espagnole. Des raci .

Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Récital guitare flamenca Samuelito

L’événement Récital guitare flamenca Samuelito Saint-Pandelon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax