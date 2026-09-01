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Récital Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles Haucourt-Moulaine

mercredi 23 septembre 2026 · Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles · Haucourt-Moulaine

Récital Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles Haucourt-Moulaine

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles
Adresse
78 rue de l'Ardèche
Ville
54860 Haucourt-Moulaine
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Haucourt-Moulaine

Récital

Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles 78 rue de l’Ardèche Haucourt-Moulaine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23 15:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Récital de poésie et de piano « Quand la poésie ravive les souvenirs », avec Philippe Spillmann (récitant) et Roberto Scherson (pianiste).Tout public
0  .

Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles 78 rue de l’Ardèche Haucourt-Moulaine 54860 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 78 06 08 

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English :

Poetry and Piano Recital « When Poetry Brings Memories to Life, » featuring Philippe Spillmann (narrator) and Roberto Scherson (pianist).

L’événement Récital Haucourt-Moulaine a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY

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