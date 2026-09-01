Récital Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles Haucourt-Moulaine
mercredi 23 septembre 2026 · Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles · Haucourt-Moulaine
Informations pratiques
Haucourt-Moulaine
Récital
Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles 78 rue de l’Ardèche Haucourt-Moulaine Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23 15:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Récital de poésie et de piano « Quand la poésie ravive les souvenirs », avec Philippe Spillmann (récitant) et Roberto Scherson (pianiste).Tout public
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Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles 78 rue de l’Ardèche Haucourt-Moulaine 54860 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 78 06 08
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English :
Poetry and Piano Recital « When Poetry Brings Memories to Life, » featuring Philippe Spillmann (narrator) and Roberto Scherson (pianist).
L’événement Récital Haucourt-Moulaine a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY
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