Récital Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles Haucourt-Moulaine

mercredi 23 septembre 2026 · Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles · Haucourt-Moulaine

Informations pratiques

Haucourt-Moulaine

Récital

Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles 78 rue de l’Ardèche Haucourt-Moulaine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23 15:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Récital de poésie et de piano « Quand la poésie ravive les souvenirs », avec Philippe Spillmann (récitant) et Roberto Scherson (pianiste).Tout public

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Salle des fêtes Jean Vilar à Saint Charles 78 rue de l’Ardèche Haucourt-Moulaine 54860 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 78 06 08

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English :

Poetry and Piano Recital « When Poetry Brings Memories to Life, » featuring Philippe Spillmann (narrator) and Roberto Scherson (pianist).

L’événement Récital Haucourt-Moulaine a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY