Récital Hommage à Ninon Vallin Maison – musée Hector Berlioz La Côte-Saint-André

Récital Hommage à Ninon Vallin Dimanche 21 septembre, 16h00 Maison – musée Hector Berlioz Isère

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les musiciennes de l’Ensemble Kainos rendent un vibrant hommage à Ninon Vallin, talentueuse soprano qui enchanta le public lors de l’inauguration du musée le 7 juillet 1935. Un concert empreint d’émotion pour célébrer les 90 ans du musée !

Dans la limite des places disponibles | Placement assis dans le jardin du musée

En cas de pluie, repli dans l’église de La Côte Saint-André

Maison – musée Hector Berlioz 69 Rue de la République, 38260 La Côte-Saint-André, France La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474202488 http://musees.isere.fr La maison de famille des Berlioz est construite vers 1680 et acquise par les arrière-grands-parents du compositeur cinquante ans plus tard. Presque entièrement transformée au début du XVIIIe siècle, elle a peu changé depuis cette époque. Située au centre du bourg, et présentant à la rue une façade plutôt austère, « empreinte de respectabilité », elle s’ouvre sur une cour intérieure qui dévoile la demeure sous son aspect le plus séduisant. Les Berlioz y vécurent jusqu’à la mort du docteur, père du musicien, en 1848. A cette date, Adèle Suat, sœur d’Hector, hérite de la demeure familiale et ce furent ses filles Joséphine et Nanci, qui la vendirent en 1874. Malgré ses fonctions successives, la maison conserve encore le charme de ses origines.

