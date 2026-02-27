Récital Illuminations Espace Simone Veil Limoges

Récital Illuminations

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Début : 2026-04-18

Le récital Illuminations propose une véritable traversée de la nuit intérieure, où la musique devient lieu de vision, de fracture et de révélation. L’univers de Benjamin Britten y dialogue avec Purcell, Michel-Ange et Arthur Rimbaud, dans un parcours qui explore la fragilité humaine face aux bouleversements du monde. Les artistes présents sont Josh Miranda, ténor et Arlinda Roux, piano.

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 19 86 80 lacoupole.association@gmail.com

