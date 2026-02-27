Récital Illuminations Espace Simone Veil Limoges
Récital Illuminations Espace Simone Veil Limoges samedi 18 avril 2026.
Récital Illuminations
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le récital Illuminations propose une véritable traversée de la nuit intérieure, où la musique devient lieu de vision, de fracture et de révélation. L’univers de Benjamin Britten y dialogue avec Purcell, Michel-Ange et Arthur Rimbaud, dans un parcours qui explore la fragilité humaine face aux bouleversements du monde. Les artistes présents sont Josh Miranda, ténor et Arlinda Roux, piano.
Réservations en ligne auprès des organisateurs. .
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 19 86 80 lacoupole.association@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Récital Illuminations
L’événement Récital Illuminations Limoges a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Limoges Métropole