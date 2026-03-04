Récital italien Anima in piena

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Organisé par l’association pour le maintien et la rénovation de l’Eglise du Sacré-coeur de Bagnoles de l’Orne Normandie.

Elisa Fiasca accompagnée au piano par Patrick Pernet

duo d’une évidente complicité qui allie maitrise technique et émotion authentique. Portée par une voix profonde et expressive, Elisa Fiasca embarque l’auditoire dès les premières notes en passant avec aisance des morceaux les plus classiques aux mélodies populaires. Soucieuse de partager plus qu’un simple moment musical, la chanteuse prend le temps d’introduire certaines oeuvres en traduisant le texte pour en révéler tout le sens. Patrick Pernet, le pianiste fait preuve d’une grande finesse d’accompagnement mariant délicatesse et puissance toujours au service de la voix. Leur talent associé à l’acoustique et à la sérénité des lieux offre au public un moment de beauté authentique.

Entrée libre libre participation .

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 07 80 18 46 efiasca@wanadoo.fr

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English : Récital italien Anima in piena

L’événement Récital italien Anima in piena Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-28 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne