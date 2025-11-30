Récital jeunes solistes de Piano Cantabile Théâtre Comœdia Aubagne
Récital jeunes solistes de Piano Cantabile Théâtre Comœdia Aubagne dimanche 30 novembre 2025.
Récital jeunes solistes de Piano Cantabile
Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 15h. Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Piano Cantabile est un centre de formation de haut niveau à visée professionnelle, dirigé par Bernard d’Ascoli. Des cours d’interprétation et de perfectionnement instrumental sont proposés à de jeunes pianistes déjà diplômés de conservatoires.
Beaucoup parmi ces jeunes talents préparent les concours d’entrée dans les conservatoires supérieurs, tels Paris ou Lyon. 92 pianistes, soit plus de la moitié des 176 étudiants sélectionnés par Piano Cantabile, ont ainsi eu accès à de grandes écoles internationales. .
Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 88
English :
Piano Cantabile is a high-level professional training center directed by Bernard d’Ascoli. Interpretation and instrumental improvement courses are offered to young pianists who have already graduated from conservatories.
German :
Piano Cantabile ist ein hochkarätiges, professionell ausgerichtetes Ausbildungszentrum, das von Bernard d’Ascoli geleitet wird. Junge Pianisten, die bereits einen Abschluss an einem Konservatorium erworben haben, werden in Interpretations- und Instrumentalkursen unterrichtet.
Italiano :
Piano Cantabile è un centro di formazione professionale di alto livello diretto da Bernard d’Ascoli. Corsi di interpretazione e perfezionamento strumentale sono offerti a giovani pianisti già diplomati in conservatorio.
Espanol :
Piano Cantabile es un centro de formación profesional de alto nivel dirigido por Bernard d’Ascoli. Se ofrecen cursos de interpretación y perfeccionamiento instrumental a jóvenes pianistas ya titulados en conservatorios.
L’événement Récital jeunes solistes de Piano Cantabile Aubagne a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile