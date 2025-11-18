Récital Jodyline Gallavardin La Scala Paris Mardi 18 novembre, 20h00 sur inscription

Récital Jodyline Gallavardin avec HEC Alumni

En partenariat avec les Pianissimes

Récital Jodyline Gallavardin

Mardi 18 novembre à 20h00

A la Scala

13, Boulevard de Strasbourg, 75 010, Paris

Jodyline Gallavardin est une jeune pianiste française qui déploie toute sa virtuosité dans son univers propre, infiniment poétique.

En 2023, à la Philharmonie de Paris, elle reçoit le titre de « Révélation musicale de l’année » lors de la cérémonie des 60 ans du Syndicat de la Critique. Lauréate de la Fondation Banque Populaire, elle sort son premier album Lost Paradises en juin 2022 sous le label Scala Music. La presse acclame unanimement l’album. Il a remporté un Qobuzissime de la plateforme Qobuz, un Choc Classica, et a été sélectionné par Pierre Gervasoni dans le journal Le Monde.

Elle a obtenu deux maîtrises : une en piano après ses études auprès de Denis Pascal et Marie-Josèphe Jude et une en musique de chambre après ses études dans la classe de Dana Ciocarlie, avec qui elle collabore toujours.

Elle est régulièrement invitée dans les festivals les plus prestigieux, tels que Le Festival de l’Orangerie de Sceaux, Musicalta, Piano à Saint-Ursanne, Les Pianissimes, Biarritz Piano Festival, Festival de Menton, Festival de Radio France, Folle Journée de Nantaise….

PROGRAMME :

Sergeï Liapounov – Rêverie du soir

Pēteris Vasks – Music for a summer evening

Arthur Lourié – 7 pièces

Alexandre Scriabine – Sonate n°2

Déodat de Séverac – Les Naïades et le Faune indiscret

Sergeï Liapounov – Nocturne

Arthur Lourié – A Phoenix Park Nocturne

Alexandre Scriabine – Fantaisie

Le concert, d’une durée de 75 mn, sera sans entracte. Il sera suivi d’un after auquel le public et l’artiste sont conviés autour d’un verre.

Début : 2025-11-18T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-18T22:00:00.000+01:00

La Scala 13, Boulevard de Strasbourg 75010 PARIS