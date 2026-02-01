Récital – Just Heine Maison Heinrich Heine Paris
Récital – Just Heine Maison Heinrich Heine Paris dimanche 15 février 2026.
Mordant et ironique, résolument européen, hautement politique et
cosmopolite : Heinrich Heine fut tout cela à la fois. Par son style
inimitable, il a profondément modernisé la poésie allemande et ses
thèmes demeurent, aujourd‘hui encore, d‘une étonnante actualité. Aucun
autre poète n‘a suscité un aussi grand nombre de mises en musique : on
en compte à ce jour plus de 10 000. Cela témoigne de la notoriété et de
la popularité immenses dont Heine jouissait déjà de son vivant. Ses
œuvres ont d‘ailleurs très tôt franchi les frontières linguistiques :
elles furent rapidement traduites, entre autres, en anglais, en français
et en russe. Aujourd’hui, il inspire toujours, des compositeurs
contemporains tels que Jörg Widmann ou Wilhelm Killmayer.
Just HEINE se veut une rencontre avec cette figure poétique à la fois incontournable et insaisissable. Avec les six lieder du Schwanengesang
de Schubert résonnent ici quelques-uns des plus anciens et des plus
importants Heine-Lieder. À ce noyau romantique germanophone viennent
s’ajouter des œuvres contemporaines et d’autres de langues diverses, qui
révèlent toute la richesse et la pluralité de la réception du poète
dans la musique.
Au programme : des œuvres de Franz Schubert (1797–1828), Robert Schumann (1810–1856), Fanny Hensel (1805–1847), Robert Franz (1815–1892), Guy Ropartz (1864–1955), Mykola Lyssenko (1842–1912), Wilhelm Killmayer (1927–2017) et d‘autres.
Les artistes présenteront les œuvres au public tout le long du concert.
▂▂▂
Ferdinand Dehner, ténor
Lorenzo de Cunzo, baryton
Tarek El Barbari, piano
Just HEINE, une rencontre musicale qui explore l’œuvre de Heinrich Heine, poète mordant et cosmopolite, tout en passant par Schubert et bien d’autres compositeurs contemporains.
Le dimanche 15 février 2026
de 17h00 à 18h30
payant
Vous avez désormais la possibilité d’acheter vos billets à l’avance en ligne
De 4 à 7 euros.
L’achat de billets sur place reste possible. La billetterie ouvre une demi-heure avant le début du concert.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-15T18:00:00+01:00
fin : 2026-02-15T19:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-15T17:00:00+02:00_2026-02-15T18:30:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/just-heine/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine
Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire