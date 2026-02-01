Récital – Just Heine Maison Heinrich Heine Paris

Mordant et ironique, résolument européen, hautement politique et

cosmopolite : Heinrich Heine fut tout cela à la fois. Par son style

inimitable, il a profondément modernisé la poésie allemande et ses

thèmes demeurent, aujourd‘hui encore, d‘une étonnante actualité. Aucun

autre poète n‘a suscité un aussi grand nombre de mises en musique : on

en compte à ce jour plus de 10 000. Cela témoigne de la notoriété et de

la popularité immenses dont Heine jouissait déjà de son vivant. Ses

œuvres ont d‘ailleurs très tôt franchi les frontières linguistiques :

elles furent rapidement traduites, entre autres, en anglais, en français

et en russe. Aujourd’hui, il inspire toujours, des compositeurs

contemporains tels que Jörg Widmann ou Wilhelm Killmayer.

Just HEINE se veut une rencontre avec cette figure poétique à la fois incontournable et insaisissable. Avec les six lieder du Schwanengesang

de Schubert résonnent ici quelques-uns des plus anciens et des plus

importants Heine-Lieder. À ce noyau romantique germanophone viennent

s’ajouter des œuvres contemporaines et d’autres de langues diverses, qui

révèlent toute la richesse et la pluralité de la réception du poète

dans la musique.

Au programme : des œuvres de Franz Schubert (1797–1828), Robert Schumann (1810–1856), Fanny Hensel (1805–1847), Robert Franz (1815–1892), Guy Ropartz (1864–1955), Mykola Lyssenko (1842–1912), Wilhelm Killmayer (1927–2017) et d‘autres.

Les artistes présenteront les œuvres au public tout le long du concert.

Ferdinand Dehner, ténor

Lorenzo de Cunzo, baryton

Tarek El Barbari, piano

Just HEINE, une rencontre musicale qui explore l’œuvre de Heinrich Heine, poète mordant et cosmopolite, tout en passant par Schubert et bien d’autres compositeurs contemporains.

Le dimanche 15 février 2026

de 17h00 à 18h30

payant

Vous avez désormais la possibilité d’acheter vos billets à l’avance en ligne

De 4 à 7 euros.

L’achat de billets sur place reste possible. La billetterie ouvre une demi-heure avant le début du concert.

Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/just-heine/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine



