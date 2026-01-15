RÉCITAL LA FONTAINE

Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Les interprètes du Récital La Fontaine vous feront vivre un florilège des fables de Jean de la Fontaine sur la scène d’un théâtre musical plein de fantaisie et d’humour.

Les interprètes du Récital La Fontaine vous feront vivre un florilège des fables de Jean de la Fontaine sur la scène d’un théâtre musical plein de fantaisie et d’humour. On y danse, on y chante et on y joue, nous révélant la cruauté de certaines morales et la modernité des situations. Le spectacle propose une alternance de musiques et de textes très connus mais aussi la redécouverte de quelques pépites. En lever de rideau les élèves des classes de clavecin, violon et théâtre du CRI partageront avec vous leur propre interprétation de ce Récital !Artistes Bruno Paternot (Comédien), François- Xavier Corsi (Violon et viole de gambe), Karen Enrech (Clavecin et théorbe) Elise Trinca (classe théatre)Gratuit Réservation indispensable https://urlz.fr/r9xt .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The performers of Récital La Fontaine will take you through a selection of Jean de la Fontaine?s fables on a musical theater stage full of fantasy and humor.

L’événement RÉCITAL LA FONTAINE Sète a été mis à jour le 2026-01-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE