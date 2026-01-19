Récital Les 4 saisons de Doye Doye

Récital Les 4 saisons de Doye

Chapelle Doye Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Organisé par le comité des fêtes avec Matias Tanneche, pianiste compositeur, à travers la terre d’émeraude.

Entre libre mais places limitées venez un peu en avance ! .

Chapelle Doye 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 47 79 92 4saisonsdedoye@gmail.com

