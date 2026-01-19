Récital Les 4 saisons de Doye Doye
Récital Les 4 saisons de Doye Doye dimanche 8 février 2026.
Récital Les 4 saisons de Doye
Chapelle Doye Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 15:30:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Organisé par le comité des fêtes avec Matias Tanneche, pianiste compositeur, à travers la terre d’émeraude.
Entre libre mais places limitées venez un peu en avance ! .
Chapelle Doye 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 47 79 92 4saisonsdedoye@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Récital Les 4 saisons de Doye
L’événement Récital Les 4 saisons de Doye Doye a été mis à jour le 2026-01-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA