Récital « Les pêcheurs d’étoiles » à Saint-Pierre-Toirac

Place de L’église Saint-Pierre-Toirac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

« Dans le cadre du 20e festival Les Troubadours chantent l’art roman, le Troubadours Art Ensemble vous invite à un voyage musical unique. Porté par une passion pour la poésie occitane médiévale, l’ensemble redonne vie aux chansons des troubadours avec une interprétation sensible et vibrante. Instruments traditionnels et sonorités contemporaines se mêlent pour offrir une relecture originale et inspirée de ce patrimoine lyrique intemporel. »

Sandra Hurtado-Ròs et Gerard Zuchetto chantent la liberté face à l’oppression en évoquant les peuples en exil … avec l’espoir de tous ceux qui portent les valeurs humanistes, la fraternité et la solidarité. Un récital en quatre langues, castillan, occitan, italien et français sur des textes de Pierre Reverdy, Antonio Machado, Federico Garcia Lorca, Miguel Hernández, Max Rouquette, Aurélia Lassaque, Gerard Zuchetto dans une

interprétation vive et colorée. 10 .

Place de L’église Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 6 08 33 56 44 trobartproductions@wanadoo.fr

English :

« As part of the 20th Les Troubadours chantent l’art roman festival, the Troubadours Art Ensemble invites you on a unique musical journey. Driven by a passion for medieval Occitan poetry, the ensemble breathes new life into the songs of the troubadours with a sensitive and vibrant interpretation. Traditional instruments and contemporary sounds combine to offer an original and inspired reinterpretation of this timeless lyrical heritage. »

German :

« Im Rahmen des 20. Festivals Les Troubadours chantent l’art roman lädt das Troubadours Art Ensemble Sie zu einer einzigartigen musikalischen Reise ein. Getragen von einer Leidenschaft für die mittelalterliche okzitanische Poesie, erweckt das Ensemble die Lieder der Troubadoure mit einer sensiblen und vibrierenden Interpretation zu neuem Leben. Traditionelle Instrumente und zeitgenössische Klänge verschmelzen zu einer originellen und inspirierten Neuinterpretation dieses zeitlosen lyrischen Erbes. »

Italiano :

« Nell’ambito del 20° festival Les Troubadours chantent l’art roman, il Troubadours Art Ensemble vi invita a un viaggio musicale unico. Spinto dalla passione per la poesia occitana medievale, l’ensemble dà nuova vita alle canzoni dei trovatori con un’interpretazione sensibile e vibrante. Strumenti tradizionali e suoni contemporanei si combinano per offrire una rilettura originale e ispirata di questo patrimonio lirico senza tempo »

Espanol :

« En el marco de la 20ª edición del festival Les Troubadours chantent l’art roman, el Troubadours Art Ensemble le invita a un viaje musical único. Impulsado por su pasión por la poesía medieval occitana, el conjunto da nueva vida a las canciones de los trovadores con una interpretación sensible y vibrante. Instrumentos tradicionales y sonidos contemporáneos se combinan para ofrecer una relectura original e inspirada de este patrimonio lírico intemporal »

