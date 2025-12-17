Récital Salon Legras Hôtel de Ville Longwy

Récital

Salon Legras Hôtel de Ville Place Leclerc Longwy Meurthe-et-Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18 16:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Le Théâtre du Risorius 2 présente le récital Correspondances ou quand la poésie, la musique et la photographie se répondent.

Des poèmes récités sur des oeuvres au piano et illustrés par des photographies projetées sur grand écran, avec Philippe Spillmann (récitant), Roberto Scherson (pianiste) et Pierre Joseph (photographe).Tout public

Salon Legras Hôtel de Ville Place Leclerc Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00

The Théâtre du Risorius 2 presents the recital Correspondances , where poetry, music and photography meet.

Poems recited to piano music and illustrated by photographs projected on a large screen, with Philippe Spillmann (narrator), Roberto Scherson (pianist) and Pierre Joseph (photographer).

