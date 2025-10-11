Récital Louis Bertholom Bar Chez Cathy Penmarch
Récital Louis Bertholom Bar Chez Cathy Penmarch samedi 11 octobre 2025.
Récital Louis Bertholom
Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère
Louis Bertholom, né le 24 août 1955 à Fouesnant est un poète breton d’expression française qui vit aujourd’hui à Quimper. Il a publié à ce jour près d’une vingtaine de livres dans différentes éditions ainsi que cinq livres d’artiste avec des plasticiens. Vente et dédicace de ses livres.
Sur réservation .
Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31
