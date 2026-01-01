Récital lyrique et harpe dans l’univers poétique de Raymond Devos Maison Musée & Fondation Raymond Devos SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

La musique, chez Devos, était un souffle de liberté. Ce récital prolonge cet héritage sensible, où la voix et la harpe dialoguent avec finesse.

Estelle Béréau (soprano) et Léna Lenzen (harpiste) partagent une passion commune pour le répertoire français et la musique contemporaine. Leur rencontre, née sous le signe de l’émotion, donne vie à un concert intimiste et lumineux.

Au programme : Debussy, Hahn et d’autres compositeurs qui ont su, comme Devos, faire danser les mots et les notes. Un moment suspendu pour retrouver l’esprit du maître des lieux : celui d’une musique qui joue, respire… et parle au-delà des mots.

Programme de l’après-midi :

15h00 : Visite guidée de la Maison-Musée Raymond Devos (sur réservation, en supplément)

16h30 : Récital chant lyrique et harpe

Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir ce lieu exceptionnel dédié à l’univers de Raymond Devos, dans une atmosphère musicale et conviviale.

Le dimanche 18 janvier 2026

de 15h00 à 18h00

payant

15 euros (plein tarif) / 10 euros (tarif réduit).

Sur réservation : contact@fondationraymonddevos.fr

01.30.47.76.71

Visite guidée à 15h en supplément, sur réservation.

Public adultes.

Maison Musée & Fondation Raymond Devos 10 Rue de Paris 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

https://www.raymond-devos.org/actualites/ +33130477671 communication@fondationraymonddevos.fr https://fb.me/e/iWZ9WBbld https://fb.me/e/iWZ9WBbld



