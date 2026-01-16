Récital lyrique : « Instant suspendu », voix et piano au miroir du temps Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Ce concert propose une mise en regard vivante entre :

l’interprétation actuelle de la mélodie française et du lied allemand,

et leur mémoire sonore, à travers l’écoute de disques 78 tours issus des collections patrimoniales de la médiathèque (gramophone à pavillon de 1912).

Les étudiants — chanteurs et pianistes — explorent ainsi comment les premiers témoignages enregistrés (styles vocaux, diction, rubato, équilibre voix/piano, libertés expressives) peuvent nourrir une réflexion interprétative contemporaine, sans imitation servile.

Répertoire de mélodie française (Fauré, Duparc, Hahn, Debussy, Ravel) et de lied allemand (Schubert, Schumann, Brahms, Wolf)

Jean-Marc Pont Marchesi, cours de mélodies et lieder, CMA20, conservatoire Georges Bizet

Avec Anatole Siuda, Arthur Dougha, pianistes, et Johanna Monty, Apolline Hachler, Emma Ducos, Félix Richard Kömen, Arthur Roussel, Arthur Dougha, Alban Robert, Samael Eberstein, chanteurs

Récital lyrique proposé par le conservatoire Georges Bizet : mélodie française et lied allemand, par les étudiants chanteurs et pianistes, avec écoutes de 78 tours sur le gramophone à pavillon de la Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre.

Le mardi 10 février 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris



