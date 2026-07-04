Récital Marion Roch Salle des fêtes du Château Aisy-sous-Thil

Informations pratiques

Aisy-sous-Thil

Récital Marion Roch

Salle des fêtes du Château Rue Amont Aisy-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Marion Roch est une artiste qui chante avec le coeur devant, les mots à vif et une énergie qui bouscule. Autrice, compositrice et interprète, elle mêle chanson française, folk, rock et influences actuelles pour créer une musique profondément incarnée, sensible et viscérale.

Après plusieurs années d’expérience comme éducatrice spécialisée — un métier qui a laissé une empreinte forte dans son écriture — Marion transforme les histoires, les fractures et les élans humains qu’elle a croisés en un langage musical qui lui appartient entièrement. Sur scène, elle livre un spectacle intense, hybride, où se rencontrent son timbre singulier, une présence aimantée et une émotion brute qui traverse la salle.

Entre douceur et rage, Marion Roch se tient là où l’intime devient universel.

Une artiste qui ne triche pas, qui raconte, qui frappe juste. .

Salle des fêtes du Château Rue Amont Aisy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 31 45 38 lesguernouillers2000@gmail.com

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English : Récital Marion Roch

L’événement Récital Marion Roch Aisy-sous-Thil a été mis à jour le 2026-07-04 par OT des Terres d’Auxois