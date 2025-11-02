Récital – Méditation musicale Maison Heinrich Heine Paris

Récital – Méditation musicale Maison Heinrich Heine Paris dimanche 2 novembre 2025.

Chacune des œuvres du programme présenté par la jeune pianiste coréenne, venue en Allemagne pour étudier la musique dans les prestigieuses Hochschulen für Musik (Hanns Eisler Berlin, HfDK Stuttgart, et Musikhochschule de Trossingen) révèle à sa manière une profonde dimension spirituelle et introspective, bien que l’exprimant selon un langage et un contexte différents.

Au programme:

♪ Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Rondo en la mineur, K. 511

♪ Dmitri Chostakovitch (1906–1975)

Préludes (sélection), op. 34

♪ Franz Liszt (1811–1886)

À la Chapelle Sixtine, S. 461 / R. 114

(Miserere d’Allegri et Ave verum corpus de Mozart)

♪ Frédéric Chopin (1810–1849)

Sonate n° 3 en si mineur, op. 58

Young Sun Jin propose un récital tout en douceur, empreint de contemplation et d’intimité.

Le dimanche 02 novembre 2025

de 17h00 à 18h30

payant

7 € (plein tarif)

4 € (tarif étudiant)

Public adultes.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/11-novembre/meditation-musicale https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine