Récital Musical Montrésor
Récital Musical Montrésor samedi 4 octobre 2025.
Récital Musical
Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04 20:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Clarisse Fageolles-Sarazin au chant et Pierre Duclay au piano nous propose un récital dans ce monument historique classé.
Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 85 85 78 association.foulques.nerra@gmail.com
English :
Clarisse Fageolles-Sarazin on vocals and Pierre Duclay on piano offer a recital in this listed historic monument.
German :
Clarisse Fageolles-Sarazin am Gesang und Pierre Duclay am Klavier bieten uns ein Recital in diesem denkmalgeschützten historischen Gebäude.
Italiano :
Clarisse Fageolles-Sarazin alla voce e Pierre Duclay al pianoforte ci offrono un recital in questo monumento storico protetto.
Espanol :
Clarisse Fageolles-Sarazin a la voz y Pierre Duclay al piano nos ofrecen un recital en este monumento histórico catalogado.
L’événement Récital Musical Montrésor a été mis à jour le 2025-08-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire