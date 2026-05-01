Récital Musiques Tout en Tendresse La Porte du Der
Récital Musiques Tout en Tendresse La Porte du Der samedi 30 mai 2026.
La Porte du Der
Récital Musiques Tout en Tendresse
Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Un récital solo et duo autour de la tendresse en musique, en passant de Bach, à Debussy jusqu’aux rythmes effrénés du tango.
Durant 1h30 les deux artistes offriront au public un concert vivant et accessible, avec des clefs d’écoute permettant de profiter au maximum des pièces.
Vous pourrez découvrir (peut-être pour la première fois !) les sonorités riches et contrastées de la flûte et de l’accordéon en formation soliste, ainsi que le timbre unique né de leur rencontre en duo.
Ne manquez pas cette occasion de découvrir deux jeunes artistes dans un cadre magnifique. .
Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 7 87 95 42 08 jdrochoux@gmail.com
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English :
L’événement Récital Musiques Tout en Tendresse La Porte du Der a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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