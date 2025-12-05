Récital Nikola Meeuwsen, premier prix du Concours de Piano Reine Elisabeth 2025 Salle Cortot Paris Vendredi 12 décembre, 20h00 sur inscription

Récital Nikola Meeuwsen, premier prix du Concours de Piano Reine Elisabeth 2025

En partenariat avec les Pianissimes

Récital Nikola Meeuwsen

Vendredi 12 décembre à 20h00

A la Salle Cortot

78, rue Cardinet, 75 017, Paris

Né en 2002, Nikola Meeuwsen étudie le piano avec Marlies van Gent et Enrico Pace à l’Accademia Pianistica d’Imola. Le Concertgebouw octroie à Nikola Meeuwsen son prix du Jeune Talent 2019. En 2014, il remporte le concours du Koninklijk Concertgebouw et, en 2012, le concours Steinway. Il interprète des concertos pour piano avec l’Orchestre de la Résidence et l’Orchestre de musique de chambre des Pays-Bas.

En 2020, Avrotros présente son premier disque, qui comprend des œuvres de Schumann, de Scriabin, de Brahms et de Bach. Nikola forme des duos au piano avec, tour à tour, Igor Roma, Anna Fedorova et Enrico Pace. Il est régulièrement invité dans des festivals, notamment le festival Storioni, le festival de musique de chambre de Schiermonnikoog, le festival Classique, le festival Classical NOW! et le festival Gwyl Machynlleth au Pays de Galles.

Nikola a joué de la musique de chambre aux côtés des violonistes Alexander Kerr, Vladimir Mendelssohn et Antje Weithaas.

Il est depuis septembre 2022 Artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth dans la section de piano de Frank Braley et Avedis Kouyoumdjian.

PROGRAMME

F. Liszt – Apres une Lecture du Dante

F. Mendelssohn – Variations sérieuses

R. Schumann – Fantaisie op. 17

JS. Bach/F. Busoni – ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’

Le concert, d’une durée de 75 mn, sera sans entracte. Il sera suivi d’un after auquel le public et l’artiste sont conviés autour d’un verre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T22:30:00.000+01:00

Salle Cortot 76, Rue Cardinet 75017 PARIS Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris 75017 Paris