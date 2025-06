Récital par l’Atelier Chantant aux Eyzies Rue du Souvenir Les Eyzies 21 juin 2025 17:50

Dordogne

Récital par l’Atelier Chantant aux Eyzies Rue du Souvenir Eglise de Sireuil Les Eyzies Dordogne

L’Atelier Chantant vous invite pour son récital annuel au profit de l’Association de Sauvegarde de l’église Saint-Marcel.

Répertoire de chansons populaires.

Pot de l’amitié à l’issue du concert.

Rue du Souvenir Eglise de Sireuil

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 15

English : Récital par l’Atelier Chantant aux Eyzies

L’Atelier Chantant invites you to its annual recital in aid of the Association de Sauvegarde de l’église Saint-Marcel.

Repertoire of popular songs.

Pot de l’amitié after the concert.

German : Récital par l’Atelier Chantant aux Eyzies

Das Atelier Chantant lädt Sie zu seinem jährlichen Liederabend zugunsten der Association de Sauvegarde de l’église Saint-Marcel ein.

Repertoire aus populären Liedern.

Umtrunk im Anschluss an das Konzert.

Italiano :

L’Atelier Chantant vi invita al suo recital annuale a favore dell’Association de Sauvegarde de l’église Saint-Marcel.

Repertorio di canzoni popolari.

Aperitivo dopo il concerto.

Espanol : Récital par l’Atelier Chantant aux Eyzies

L’Atelier Chantant le invita a su recital anual a beneficio de la Association de Sauvegarde de l’église Saint-Marcel.

Repertorio de canciones populares.

Copas después del concierto.

