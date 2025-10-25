RÉCITAL PAR MARIE-THÉRÈSE ORAIN Sète

RÉCITAL PAR MARIE-THÉRÈSE ORAIN

Offrez-vous un récital rare autour de l’univers de Georges Brassens.Marie-Thérèse Orain prête sa voix et sa sensibilité à des textes empreints de poésie, avec une interprétation à la fois sobre et habitée qui révèle toute la finesse de l’œuvre.Réservations reservationbrassens@ville-sete.fr .

English :

Marie-Thérèse Orain lends her voice and sensibility to these poetic texts, with a sober yet inhabited interpretation that reveals all the finesse of the work.

German :

Marie-Thérèse Orain verleiht den poetischen Texten ihre Stimme und ihre Sensibilität, und ihre nüchterne und zugleich beseelte Interpretation offenbart die ganze Feinheit des Werks.

Italiano :

Marie-Thérèse Orain presta la sua voce e la sua sensibilità a questi testi poetici, con un’interpretazione al tempo stesso sobria e abitata, che rivela tutta la finezza dell’opera.

Espanol :

Marie-Thérèse Orain presta su voz y su sensibilidad a estos textos poéticos, con una interpretación a la vez sobria y habitada, que revela toda la delicadeza de la obra.

