Récital par Ornella Corvi, mezzo-soprano et Alexandre Del Fa, guitariste Esplanade Francis Palmero Menton
Récital par Ornella Corvi, mezzo-soprano et Alexandre Del Fa, guitariste Esplanade Francis Palmero Menton dimanche 21 septembre 2025.
Récital par Ornella Corvi, mezzo-soprano et Alexandre Del Fa, guitariste Dimanche 21 septembre, 16h00 Esplanade Francis Palmero Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Récital par Ornella Corvi, mezzo-soprano et Alexandre Del Fa, guitariste.
Esplanade Francis Palmero esplanade Francis palmero 06500 menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025
Ville de Menton