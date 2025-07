Récital « Paris, Rome, Madrid » par le prestigieux Ensemble des Kapsber’girls Le Clos des Fées Paluel

Récital « Paris, Rome, Madrid » par le prestigieux Ensemble des Kapsber'girls Le Clos des Fées Paluel mercredi 23 juillet 2025.

Récital « Paris, Rome, Madrid » par le prestigieux Ensemble des Kapsber’girls Le Clos des Fées Paluel Mercredi 23 juillet, 18h30 gratuit sur réservation

Le programme des Kapsber’girls fera entendre un répertoire d’œuvres baroques françaises, italiennes ou espagnoles pour redonner vie à des airs où humour et larmes se côtoient.

Dernier du cycle estival des Mercredis Musicaux, le concert du 23 juillet s’intitule Paris, Rome, Madrid et sera donné par les Kapsber’girls formation constituée d’Alice Duport-Percier (soprano), Axelle Verner (mezzo-soprano), Garance Boizot (viol de gambe) et d’Albane Imbs (archiluth, guitare baroque et direction). Ensemble de musique ancienne, les Kapsber’girls célèbrent cette année leur 10ème anniversaire tout auréolées de leurs prestigieux trophées obtenus cette dernière décennie (Diapason d’or, coup de cœur Classica).

Leur programme fera entendre un Best Off puisé dans le répertoire de prédilection de la formation à savoir des œuvres baroques françaises, italiennes ou espagnoles, à la croisée des musiques populaires et savantes. À une ou deux voix, avec luth ou viole, les Kapsber’girls redonnent vie à des airs où humour et larmes se côtoient en musique.

Depuis sa création en 2015, Les Kapsber’girls s’attachent à redonner vie aux musiques baroques en leur insufflant une liberté de ton. Le nom de l’ensemble est un clin d’œil au compositeur italien Girolamo Kapsberger et symbolise leur volonté de se réapproprier le répertoire ancien avec humour et exigence.

Leur premier album Che fai tù ? mettant à l’honneur en 2020 , leur compositeur fétiche, fut salué par la presse spécialisée (Diapason d’Or, ffff Télérama, Jocker Découverte de Crescendo Magazine ). Depuis, deux autres albums ont suivi. Cette année 2025, le dernier d’entre eux, Vox Feminae rend hommage à six compositrices italiennes du Seicento.

Issues d’univers variés que la passion commune pour les musiques anciennes a réuni, les quatre musiciennes font preuve d’une profonde complicité artistique. Au fil des ans, l’ensemble s’est imposé comme un espace de recherche et de jeu où leur interprétation mêle rigueur musicologique et intuition scénique. Loin de reconstituer un passé figé, les musiciennes créent des ponts entre les époques, les esthétiques et les disciplines.

Régulièrement applaudis par la presse musicale, leurs concerts se donnent sur de prestigieuses scènes européennes (London Festival of Baroque Music, Brighton Festival (GB), Les Nuits de Septembre (Belgique), Fora do Lugar (Portugal), Festival Radio France, Opéra de Lyon, Festival de Sablé, Festival de la Chaise Dieu, Heinrich Schutz Music Festival (Allemagne).

Le concert donné à Paluel offre en conséquence une magnifique opportunité de les entendre. Organisé grâce au soutien de Thierry Malandain, grand amateur de musique baroque et dirigeant de la Société de conseil Aux Marches du Palais, le concert au Clos des fées est gratuit mais sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-23T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-23T19:45:00.000+02:00

reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime