Récital Piano : 100% CHOPIN église St Philippe du Roule Paris
Récital Piano : 100% CHOPIN église St Philippe du Roule Paris dimanche 3 mai 2026.
Récital Piano : 100% CHOPIN
programme « Au Cœur de CHOPIN » Nocturne – Impromptu – Valses – Ballade – Mazurkas – Scherzo – Fantaisie
par Güray BASOL
– a reçu 5 étoiles dans le magazine Classica : « Un jeu d’une clarté, d’une sensibilité et conviction idéales. »
– Finaliste au 1er Concours International de Piano d’Istanbul ‘Orchestra Sion’
– Donne des concerts à Lisbonne, Milan, Madrid, Londres Piccadilly, Ankara, Istanbul, Francfort, Suisse, Tunisie et Belgrade …
– Soliste avec l’Orchestre de Mugla (Turquie) au 4ème Festival Idil Biret
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Par Güray BASOL. Programme « Au Cœur de CHOPIN » Nocturne – Impromptu – Valses – Ballade – Mazurkas – Scherzo – Fantaisie.
Le dimanche 03 mai 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-03T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-03T16:00:00+02:00_2026-05-03T17:00:00+02:00
église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1985429007608?aff=oddtdtcreator
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