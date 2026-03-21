Récital Piano : 100% CHOPIN église St Philippe du Roule Paris

Récital Piano : 100% CHOPIN

programme « Au Cœur de CHOPIN » Nocturne – Impromptu – Valses – Ballade – Mazurkas – Scherzo – Fantaisie

par Güray BASOL

– a reçu 5 étoiles dans le magazine Classica : « Un jeu d’une clarté, d’une sensibilité et conviction idéales. »

– Finaliste au 1er Concours International de Piano d’Istanbul ‘Orchestra Sion’

– Donne des concerts à Lisbonne, Milan, Madrid, Londres Piccadilly, Ankara, Istanbul, Francfort, Suisse, Tunisie et Belgrade …

– Soliste avec l’Orchestre de Mugla (Turquie) au 4ème Festival Idil Biret

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Par Güray BASOL. Programme « Au Cœur de CHOPIN » Nocturne – Impromptu – Valses – Ballade – Mazurkas – Scherzo – Fantaisie.

Le dimanche 03 mai 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-03T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-03T16:00:00+02:00_2026-05-03T17:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1985429007608?aff=oddtdtcreator



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