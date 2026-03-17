RÉCITAL PIANO A 4 MAINS MANO A MANO LE JARDIN DES SOL Lys

RÉCITAL PIANO A 4 MAINS MANO A MANO

LE JARDIN DES SOL 2 Rue du Lavoir Lys Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Martine Mortreux et Mireille Le Gouil ont créé en 2005 le duo mano a mano dédié au répertoire du piano à 4 mains. En parallèle de l’enseignement du piano, le désir de jouer ensemble s’est imposé. Leur goût commun pour la musique de chambre les a tout naturellement réunies autour de cette formation singulière où se mêlent complicité artistique et partages. Au cours des années, leur travail n’a eu de cesse de s’enrichir en proposant au public des programmes de styles variés. Le duo se produit régulièrement dans la région sous forme de récitals, de concerts à domicile ou en collaboration avec des ensembles vocaux et des instrumentistes. .

LE JARDIN DES SOL 2 Rue du Lavoir Lys 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jl.rubinstein@icloud.com

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English : RÉCITAL PIANO A 4 MAINS MANO A MANO

L’événement RÉCITAL PIANO A 4 MAINS MANO A MANO Lys a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)