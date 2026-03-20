RÉCITAL PIANO A 4 MAINS MANO A MANO M. Mortreux et M. Le Goupil SCHUBERT, RAVEL, RACHMANINOFF Le Jardin des SOL Lys
RÉCITAL PIANO A 4 MAINS MANO A MANO M. Mortreux et M. Le Goupil SCHUBERT, RAVEL, RACHMANINOFF Le Jardin des SOL Lys dimanche 12 avril 2026.
RÉCITAL PIANO A 4 MAINS MANO A MANO
M. Mortreux et M. Le Goupil
SCHUBERT, RAVEL, RACHMANINOFF
Le Jardin des SOL 2 Rue du Lavoir Lys Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12 18:30:00
Date(s) :
2026-04-12
M. Mortreux et M. Le Goupil ont créé en 2005 le duo Mano a Mano dédié au répertoire à 4 mains. En parallèle de l’enseignement du piano, le désir de jouer ensemble s’est imposé. Au sein de cette formation singulière, se mêlent complicité artistique et partage.
Le duo intervient également avec des ensembles vocaux et instrumentistes .
Le Jardin des SOL 2 Rue du Lavoir Lys 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 43 88 45 jl.rubinstein@icloud.com
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M. Mortreux et M. Le Goupil
SCHUBERT, RAVEL, RACHMANINOFF
L’événement RÉCITAL PIANO A 4 MAINS MANO A MANO
M. Mortreux et M. Le Goupil
SCHUBERT, RAVEL, RACHMANINOFF Lys a été mis à jour le 2026-03-20 par Nièvre Attractive