RÉCITAL PIANO A 4 MAINS MANO A MANO M. Mortreux et M. Le Goupil SCHUBERT, RAVEL, RACHMANINOFF Le Jardin des SOL Lys

RÉCITAL PIANO A 4 MAINS MANO A MANO

M. Mortreux et M. Le Goupil

SCHUBERT, RAVEL, RACHMANINOFF

Le Jardin des SOL 2 Rue du Lavoir Lys Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-12

M. Mortreux et M. Le Goupil ont créé en 2005 le duo Mano a Mano dédié au répertoire à 4 mains. En parallèle de l’enseignement du piano, le désir de jouer ensemble s’est imposé. Au sein de cette formation singulière, se mêlent complicité artistique et partage.

Le duo intervient également avec des ensembles vocaux et instrumentistes .

Le Jardin des SOL 2 Rue du Lavoir Lys 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 43 88 45 jl.rubinstein@icloud.com

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English : RÉCITAL PIANO A 4 MAINS MANO A MANO

M. Mortreux et M. Le Goupil

SCHUBERT, RAVEL, RACHMANINOFF

L’événement RÉCITAL PIANO A 4 MAINS MANO A MANO

M. Mortreux et M. Le Goupil

SCHUBERT, RAVEL, RACHMANINOFF Lys a été mis à jour le 2026-03-20 par Nièvre Attractive