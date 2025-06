Récital Piano de Constant Després à l’Eglise de Cornac Cornac 29 juin 2025 18:00

Lot

Récital Piano de Constant Després à l’Eglise de Cornac Eglise Cornac Lot

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-06-29 18:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Dans le cadre de la fête votive

Sur réservation au 07 68 05 78 62

Eglise

Cornac 46130 Lot Occitanie +33 7 68 05 78 62

English :

As part of the fête votive

By reservation on 07 68 05 78 62

German :

Im Rahmen des Votivfestes

Auf Reservierung unter 07 68 05 78 62

Italiano :

Nell’ambito della festa votiva

Su prenotazione al numero 07 68 05 78 62

Espanol :

En el marco de la fiesta votiva

Reservando en el 07 68 05 78 62

